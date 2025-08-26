Doge for President (VOTEDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01065994$ 0.01065994 $ 0.01065994 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.42% שינוי מחיר (7D) +10.42%

Doge for President (VOTEDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VOTEDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOTEDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01065994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOTEDOGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge for President (VOTEDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K אספקת מחזור 249.60M 249.60M 249.60M אספקה כוללת 249,595,084.0 249,595,084.0 249,595,084.0

שווי השוק הנוכחי של Doge for President הוא $ 11.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOTEDOGE הוא 249.60M, עם היצע כולל של 249595084.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.92K.