Doge Eat Doge מחיר היום

מחיר Doge Eat Doge (OMNOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNOM ל USD הוא $ 0 לכל OMNOM.

Doge Eat Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,403, עם היצע במחזור של 311.00T OMNOM. ב‑24 השעות האחרונות, OMNOM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OMNOM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doge Eat Doge (OMNOM) מידע שוק

שווי שוק $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 178.14K$ 178.14K $ 178.14K אספקת מחזור 311.00T 311.00T 311.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Doge Eat Doge הוא $ 55.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMNOM הוא 311.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.14K.