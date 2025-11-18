Doge Baby מחיר היום

מחיר Doge Baby (DOGE BABY) בזמן אמת היום הוא $ 0.04051628, עם שינוי של 1.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGE BABY ל USD הוא $ 0.04051628 לכל DOGE BABY.

Doge Baby כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,154.88, עם היצע במחזור של 300.00K DOGE BABY. ב‑24 השעות האחרונות, DOGE BABY סחר בין $ 0.04048413 (נמוך) ל $ 0.04140216 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 25.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03141263.

ביצועים לטווח קצר, DOGE BABY נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +5.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doge Baby (DOGE BABY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.15K אספקת מחזור 300.00K אספקה כוללת 300,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doge Baby הוא $ 12.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGE BABY הוא 300.00K, עם היצע כולל של 300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.15K.