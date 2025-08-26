dog with egg on head (EGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.94% שינוי מחיר (7D) +0.94%

dog with egg on head (EGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dog with egg on head (EGG) מידע שוק

שווי שוק $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K אספקת מחזור 998.37M 998.37M 998.37M אספקה כוללת 998,372,334.911687 998,372,334.911687 998,372,334.911687

שווי השוק הנוכחי של dog with egg on head הוא $ 9.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGG הוא 998.37M, עם היצע כולל של 998372334.911687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.97K.