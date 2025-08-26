dog with apple in mouth (APPLE) מידע על מחיר (USD)

dog with apple in mouth (APPLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APPLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APPLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.071752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APPLE השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dog with apple in mouth (APPLE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של dog with apple in mouth הוא $ 329.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APPLE הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999680170.775092. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 329.45K.