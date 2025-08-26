Dog Wif Nunchucks מחיר (NINJA)
Dog Wif Nunchucks (NINJA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0018344. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018195 לבין שיא של $ 0.00202466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04119071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140544.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJA השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dog Wif Nunchucks הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dog Wif Nunchucksל USDהיה $ -0.000186027881843743.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Wif Nunchucks ל USDהיה . $ -0.0004009737.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Wif Nunchucks ל USDהיה $ -0.0001462748.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dog Wif Nunchucksל USDהיה $ -0.0021551217707071355.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000186027881843743
|-9.20%
|30 ימים
|$ -0.0004009737
|-21.85%
|60 ימים
|$ -0.0001462748
|-7.97%
|90 ימים
|$ -0.0021551217707071355
|-54.01%
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
