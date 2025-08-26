Dog Wif Nunchucks (NINJA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0018195 $ 0.0018195 $ 0.0018195 24 שעות נמוך $ 0.00202466 $ 0.00202466 $ 0.00202466 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0018195$ 0.0018195 $ 0.0018195 גבוה 24 שעות $ 0.00202466$ 0.00202466 $ 0.00202466 שיא כל הזמנים $ 0.04119071$ 0.04119071 $ 0.04119071 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00140544$ 0.00140544 $ 0.00140544 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -6.45% שינוי מחיר (7D) -6.45%

Dog Wif Nunchucks (NINJA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0018344. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018195 לבין שיא של $ 0.00202466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04119071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00140544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJA השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Wif Nunchucks (NINJA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dog Wif Nunchucks הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.