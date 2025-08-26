Dog Stolen From Tesla מחיר (LEMON)
+1.30%
-6.29%
-12.44%
-12.44%
Dog Stolen From Tesla (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00376636, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dog Stolen From Tesla הוא $ 162.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999919974.983749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dog Stolen From Teslaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Stolen From Tesla ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Stolen From Tesla ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dog Stolen From Teslaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.29%
|30 ימים
|$ 0
|-26.37%
|60 ימים
|$ 0
|-33.47%
|90 ימים
|$ 0
|--
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
