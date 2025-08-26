Dog Stolen From Tesla (LEMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00376636$ 0.00376636 $ 0.00376636 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.30% שינוי מחיר (1D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -12.44% שינוי מחיר (7D) -12.44%

Dog Stolen From Tesla (LEMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00376636, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEMON השתנה ב +1.30% במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Stolen From Tesla (LEMON) מידע שוק

שווי שוק $ 162.00K$ 162.00K $ 162.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.00K$ 162.00K $ 162.00K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,919,974.983749 999,919,974.983749 999,919,974.983749

שווי השוק הנוכחי של Dog Stolen From Tesla הוא $ 162.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEMON הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999919974.983749. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.00K.