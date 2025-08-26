Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01437006 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -8.82% שינוי מחיר (7D) -21.07%

Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGSHIT2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGSHIT2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01437006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGSHIT2 השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) מידע שוק

שווי שוק $ 232.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 232.43K אספקת מחזור 999.68M אספקה כוללת 999,682,260.309572

שווי השוק הנוכחי של Dog shit going nowhere הוא $ 232.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGSHIT2 הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682260.309572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.43K.