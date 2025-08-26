עוד על MONKEY

Dog Picasso סֵמֶל

Dog Picasso מחיר (MONKEY)

לא רשום

1 MONKEY ל USDמחיר חי:

--
----
-8.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dog Picasso (MONKEY) טבלת מחירים חיה
Dog Picasso (MONKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181911
$ 0.00181911$ 0.00181911

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-8.84%

-12.59%

-12.59%

Dog Picasso (MONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00181911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEY השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Picasso (MONKEY) מידע שוק

$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K

--
----

$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K

991.98M
991.98M 991.98M

991,983,270.574343
991,983,270.574343 991,983,270.574343

שווי השוק הנוכחי של Dog Picasso הוא $ 12.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEY הוא 991.98M, עם היצע כולל של 991983270.574343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.80K.

Dog Picasso (MONKEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dog Picassoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Picasso ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Picasso ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dog Picassoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.84%
30 ימים$ 0+12.10%
60 ימים$ 0+25.35%
90 ימים$ 0--

מה זהDog Picasso (MONKEY)

$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dog Picasso (MONKEY) משאב

האתר הרשמי

Dog Picassoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dog Picasso (MONKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dog Picasso (MONKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dog Picasso.

בדוק את Dog Picasso תחזית המחיר עכשיו‏!

MONKEY למטבעות מקומיים

Dog Picasso (MONKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dog Picasso (MONKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dog Picasso (MONKEY)

כמה שווה Dog Picasso (MONKEY) היום?
החי MONKEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של MONKEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dog Picasso?
שווי השוק של MONKEY הוא $ 12.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONKEY?
ההיצע במחזור של MONKEY הוא 991.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONKEY?
‏‏MONKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00181911 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONKEY?
MONKEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MONKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONKEY הוא -- USD.
האם MONKEY יעלה השנה?
MONKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.