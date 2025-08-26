Dog Picasso (MONKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00181911$ 0.00181911 $ 0.00181911 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -8.84% שינוי מחיר (7D) -12.59% שינוי מחיר (7D) -12.59%

Dog Picasso (MONKEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00181911, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONKEY השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Picasso (MONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K אספקת מחזור 991.98M 991.98M 991.98M אספקה כוללת 991,983,270.574343 991,983,270.574343 991,983,270.574343

שווי השוק הנוכחי של Dog Picasso הוא $ 12.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONKEY הוא 991.98M, עם היצע כולל של 991983270.574343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.80K.