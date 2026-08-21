Dog on Wire מחיר היום

מחיר Dog on Wire (DOW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 36.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOW ל USD הוא $ 0 לכל DOW.

Dog on Wire כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,438, עם היצע במחזור של 981.37M DOW. ב‑24 השעות האחרונות, DOW סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOW נע ב -11.21% בשעה האחרונה ו -59.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.40K.

Dog on Wire (DOW) מידע שוק

שווי שוק $ 141.44K$ 141.44K $ 141.44K נפח (24 שעות) $ 84.40K$ 84.40K $ 84.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.44K$ 141.44K $ 141.44K אספקת מחזור 981.37M 981.37M 981.37M אספקה כוללת 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984 981,372,448.6756984

שווי השוק הנוכחי של Dog on Wire הוא $ 141.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.40K. ההיצע במחזור של DOW הוא 981.37M, עם היצע כולל של 981372448.6756984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.44K.