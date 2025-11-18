Dog In Vest מחיר היום

מחיר Dog In Vest (INVEST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002396, עם שינוי של 9.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INVEST ל USD הוא $ 0.00002396 לכל INVEST.

Dog In Vest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,958, עם היצע במחזור של 999.79M INVEST. ב‑24 השעות האחרונות, INVEST סחר בין $ 0.00002302 (נמוך) ל $ 0.00002683 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0053796, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002302.

ביצועים לטווח קצר, INVEST נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו -30.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dog In Vest (INVEST) מידע שוק

שווי שוק $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,789,077.156383 999,789,077.156383 999,789,077.156383

