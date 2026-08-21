Dog In Sock מחיר היום

מחיר Dog In Sock (PUP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUP ל USD הוא $ 0 לכל PUP.

Dog In Sock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,915, עם היצע במחזור של 999.99M PUP. ב‑24 השעות האחרונות, PUP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUP נע ב +1.54% בשעה האחרונה ו +25.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dog In Sock (PUP) מידע שוק

שווי שוק $ 76.92K$ 76.92K $ 76.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.92K$ 76.92K $ 76.92K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,388.766178 999,987,388.766178 999,987,388.766178

שווי השוק הנוכחי של Dog In Sock הוא $ 76.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUP הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987388.766178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.92K.