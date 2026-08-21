Dog In Hood מחיר היום

מחיר Dog In Hood (DIH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 32.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIH ל USD הוא $ 0 לכל DIH.

Dog In Hood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 195,716, עם היצע במחזור של 1.00B DIH. ב‑24 השעות האחרונות, DIH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00984436, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DIH נע ב +7.10% בשעה האחרונה ו -20.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.18K.

Dog In Hood (DIH) מידע שוק

שווי שוק $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K נפח (24 שעות) $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dog In Hood הוא $ 195.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.18K. ההיצע במחזור של DIH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.72K.