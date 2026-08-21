Dog in a suit מחיר היום

מחיר Dog in a suit (SUIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUIT ל USD הוא $ 0 לכל SUIT.

Dog in a suit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,723, עם היצע במחזור של 1.00B SUIT. ב‑24 השעות האחרונות, SUIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00211203, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SUIT נע ב +1.40% בשעה האחרונה ו -31.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dog in a suit (SUIT) מידע שוק

שווי שוק $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.72K$ 34.72K $ 34.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dog in a suit הוא $ 34.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.72K.