Dog Food Token מחיר היום

מחיר Dog Food Token (OISHII) בזמן אמת היום הוא $ 0.0013979, עם שינוי של 183.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OISHII ל USD הוא $ 0.0013979 לכל OISHII.

Dog Food Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 349,476, עם היצע במחזור של 250.00M OISHII. ב‑24 השעות האחרונות, OISHII סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00139759 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00178746, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OISHII נע ב +2.44% בשעה האחרונה ו +370.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.77K.

Dog Food Token (OISHII) מידע שוק

שווי שוק $ 349.48K$ 349.48K $ 349.48K נפח (24 שעות) $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 349.48K$ 349.48K $ 349.48K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dog Food Token הוא $ 349.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.77K. ההיצע במחזור של OISHII הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.48K.