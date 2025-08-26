Dog Emoji On Solana (🐕) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0001952 גבוה 24 שעות $ 0.00022419 שיא כל הזמנים $ 0.01392429 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00019082 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -10.90% שינוי מחיר (7D) -6.19%

Dog Emoji On Solana (🐕) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019701. במהלך 24 השעות האחרונות, 🐕 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001952 לבין שיא של $ 0.00022419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 🐕השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01392429, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00019082.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 🐕 השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Emoji On Solana (🐕) מידע שוק

שווי שוק $ 196.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.99K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,965,344.674917

שווי השוק הנוכחי של Dog Emoji On Solana הוא $ 196.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 🐕 הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965344.674917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.99K.