Dog Emoji On Solana סֵמֶל

Dog Emoji On Solana מחיר (🐕)

לא רשום

1 🐕 ל USDמחיר חי:

$0.00019788
$0.00019788
-10.20%1D
USD
Dog Emoji On Solana (🐕) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:01:48 (UTC+8)

Dog Emoji On Solana (🐕) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001952
$ 0.0001952
24 שעות נמוך
$ 0.00022419
$ 0.00022419
גבוה 24 שעות

$ 0.0001952
$ 0.0001952

$ 0.00022419
$ 0.00022419

$ 0.01392429
$ 0.01392429

$ 0.00019082
$ 0.00019082

-0.09%

-10.90%

-6.19%

-6.19%

Dog Emoji On Solana (🐕) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019701. במהלך 24 השעות האחרונות, 🐕 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001952 לבין שיא של $ 0.00022419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 🐕השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01392429, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00019082.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 🐕 השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dog Emoji On Solana (🐕) מידע שוק

$ 196.99K
$ 196.99K

--
----

$ 196.99K
$ 196.99K

999.97M
999.97M

999,965,344.674917
999,965,344.674917

שווי השוק הנוכחי של Dog Emoji On Solana הוא $ 196.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 🐕 הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965344.674917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.99K.

Dog Emoji On Solana (🐕) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dog Emoji On Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Emoji On Solana ל USDהיה . $ -0.0000466724.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDog Emoji On Solana ל USDהיה $ -0.0000562926.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dog Emoji On Solanaל USDהיה $ -0.00014901941076960467.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.90%
30 ימים$ -0.0000466724-23.69%
60 ימים$ -0.0000562926-28.57%
90 ימים$ -0.00014901941076960467-43.06%

מה זהDog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Dog Emoji On Solana (🐕) משאב

האתר הרשמי

Dog Emoji On Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dog Emoji On Solana (🐕) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dog Emoji On Solana (🐕) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dog Emoji On Solana.

בדוק את Dog Emoji On Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

🐕 למטבעות מקומיים

Dog Emoji On Solana (🐕) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dog Emoji On Solana (🐕) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 🐕 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dog Emoji On Solana (🐕)

כמה שווה Dog Emoji On Solana (🐕) היום?
החי 🐕המחיר ב USD הוא 0.00019701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 🐕 ל USD?
המחיר הנוכחי של 🐕 ל USD הוא $ 0.00019701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dog Emoji On Solana?
שווי השוק של 🐕 הוא $ 196.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 🐕?
ההיצע במחזור של 🐕 הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 🐕?
‏‏🐕 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01392429 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 🐕?
🐕 ‏‏רשם מחירATL של 0.00019082 USD.
מהו נפח המסחר של 🐕?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 🐕 הוא -- USD.
האם 🐕 יעלה השנה?
🐕 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 🐕 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:01:48 (UTC+8)

