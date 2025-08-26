עוד על DOCTOR

Doctor AI סֵמֶל

Doctor AI מחיר (DOCTOR)

לא רשום

1 DOCTOR ל USDמחיר חי:

--
----
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Doctor AI (DOCTOR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:21:29 (UTC+8)

Doctor AI (DOCTOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.57%

-0.52%

-0.52%

Doctor AI (DOCTOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOCTOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOCTORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOCTOR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doctor AI (DOCTOR) מידע שוק

$ 10.88K
$ 10.88K$ 10.88K

--
----

$ 10.88K
$ 10.88K$ 10.88K

999.04M
999.04M 999.04M

999,037,283.615998
999,037,283.615998 999,037,283.615998

שווי השוק הנוכחי של Doctor AI הוא $ 10.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOCTOR הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999037283.615998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.88K.

Doctor AI (DOCTOR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doctor AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoctor AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoctor AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doctor AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.57%
30 ימים$ 0-8.75%
60 ימים$ 0+19.85%
90 ימים$ 0--

מה זהDoctor AI (DOCTOR)

DOCTOR AI is a cutting-edge AI-powered medical diagnostic system that specializes in the analysis of medical imaging, including X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. Acting as a virtual expert in medical visualization, it delivers precise diagnostics, identifies anomalies, evaluates the quality of medical images, and generates detailed and actionable reports. With its advanced technology, DOCTOR AI bridges the gap between traditional healthcare and innovation, offering fast, accurate, and reliable support to patients and medical professionals alike.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Doctor AI (DOCTOR) משאב

האתר הרשמי

Doctor AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doctor AI (DOCTOR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doctor AI (DOCTOR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doctor AI.

בדוק את Doctor AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DOCTOR למטבעות מקומיים

Doctor AI (DOCTOR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doctor AI (DOCTOR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOCTOR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doctor AI (DOCTOR)

כמה שווה Doctor AI (DOCTOR) היום?
החי DOCTORהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOCTOR ל USD?
המחיר הנוכחי של DOCTOR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doctor AI?
שווי השוק של DOCTOR הוא $ 10.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOCTOR?
ההיצע במחזור של DOCTOR הוא 999.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOCTOR?
‏‏DOCTOR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOCTOR?
DOCTOR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOCTOR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOCTOR הוא -- USD.
האם DOCTOR יעלה השנה?
DOCTOR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOCTOR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
