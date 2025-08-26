Ditto Staked Aptos (STAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 24 שעות נמוך $ 5.13 $ 5.13 $ 5.13 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.66$ 4.66 $ 4.66 גבוה 24 שעות $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 שיא כל הזמנים $ 18.76$ 18.76 $ 18.76 המחיר הנמוך ביותר $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -5.70% שינוי מחיר (7D) -6.10% שינוי מחיר (7D) -6.10%

Ditto Staked Aptos (STAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.75. במהלך 24 השעות האחרונות, STAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.66 לבין שיא של $ 5.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.79.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAPT השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ditto Staked Aptos (STAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 233.77K$ 233.77K $ 233.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.77K$ 233.77K $ 233.77K אספקת מחזור 49.29K 49.29K 49.29K אספקה כוללת 49,285.0 49,285.0 49,285.0

שווי השוק הנוכחי של Ditto Staked Aptos הוא $ 233.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 49.29K, עם היצע כולל של 49285.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.77K.