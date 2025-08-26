Ditto Staked Aptos מחיר (STAPT)
Ditto Staked Aptos (STAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.75. במהלך 24 השעות האחרונות, STAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.66 לבין שיא של $ 5.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.79.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAPT השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ditto Staked Aptos הוא $ 233.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 49.29K, עם היצע כולל של 49285.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.77K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ditto Staked Aptosל USDהיה $ -0.287293636993394.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDitto Staked Aptos ל USDהיה . $ -0.5039403250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDitto Staked Aptos ל USDהיה $ -0.5904824750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ditto Staked Aptosל USDהיה $ -1.22149835818388.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.287293636993394
|-5.70%
|30 ימים
|$ -0.5039403250
|-10.60%
|60 ימים
|$ -0.5904824750
|-12.43%
|90 ימים
|$ -1.22149835818388
|-20.45%
Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network.
