Distracted Dudes (DUDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) +4.38% שינוי מחיר (7D) +4.38%

Distracted Dudes (DUDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

Distracted Dudes (DUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

