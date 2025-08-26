עוד על DUDE

DUDE מידע על מחיר

DUDE מסמך לבן

DUDE אתר רשמי

DUDE טוקניומיקה

DUDE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Distracted Dudes סֵמֶל

Distracted Dudes מחיר (DUDE)

לא רשום

1 DUDE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Distracted Dudes (DUDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:14:54 (UTC+8)

Distracted Dudes (DUDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-5.43%

+4.38%

+4.38%

Distracted Dudes (DUDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUDE השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Distracted Dudes (DUDE) מידע שוק

$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K

--
----

$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Distracted Dudes הוא $ 54.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUDE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.48K.

Distracted Dudes (DUDE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Distracted Dudesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDistracted Dudes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDistracted Dudes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Distracted Dudesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.43%
30 ימים$ 0+11.00%
60 ימים$ 0+60.24%
90 ימים$ 0--

מה זהDistracted Dudes (DUDE)

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Distracted Dudes (DUDE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Distracted Dudesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Distracted Dudes (DUDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Distracted Dudes (DUDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Distracted Dudes.

בדוק את Distracted Dudes תחזית המחיר עכשיו‏!

DUDE למטבעות מקומיים

Distracted Dudes (DUDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Distracted Dudes (DUDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Distracted Dudes (DUDE)

כמה שווה Distracted Dudes (DUDE) היום?
החי DUDEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUDE ל USD?
המחיר הנוכחי של DUDE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Distracted Dudes?
שווי השוק של DUDE הוא $ 54.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUDE?
ההיצע במחזור של DUDE הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUDE?
‏‏DUDE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUDE?
DUDE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DUDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUDE הוא -- USD.
האם DUDE יעלה השנה?
DUDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:14:54 (UTC+8)

Distracted Dudes (DUDE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.