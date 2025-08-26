DISCO Chicken (DISCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00211762 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.51%

DISCO Chicken (DISCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DISCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DISCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00211762, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DISCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DISCO Chicken (DISCO) מידע שוק

שווי שוק $ 16.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.24K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,973,062.571351

שווי השוק הנוכחי של DISCO Chicken הוא $ 16.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISCO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973062.571351. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.24K.