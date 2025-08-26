עוד על DISCO

DISCO Chicken סֵמֶל

DISCO Chicken מחיר (DISCO)

לא רשום

1 DISCO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
DISCO Chicken (DISCO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:21:13 (UTC+8)

DISCO Chicken (DISCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211762
$ 0.00211762$ 0.00211762

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.51%

+11.51%

DISCO Chicken (DISCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DISCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DISCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00211762, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DISCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DISCO Chicken (DISCO) מידע שוק

$ 16.24K
$ 16.24K$ 16.24K

--
----

$ 16.24K
$ 16.24K$ 16.24K

999.97M
999.97M 999.97M

999,973,062.571351
999,973,062.571351 999,973,062.571351

שווי השוק הנוכחי של DISCO Chicken הוא $ 16.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISCO הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973062.571351. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.24K.

DISCO Chicken (DISCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DISCO Chickenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDISCO Chicken ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDISCO Chicken ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DISCO Chickenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.39%
60 ימים$ 0+32.17%
90 ימים$ 0--

מה זהDISCO Chicken (DISCO)

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

DISCO Chicken (DISCO) משאב

האתר הרשמי

DISCO Chickenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DISCO Chicken (DISCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DISCO Chicken (DISCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DISCO Chicken.

בדוק את DISCO Chicken תחזית המחיר עכשיו‏!

DISCO למטבעות מקומיים

DISCO Chicken (DISCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DISCO Chicken (DISCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DISCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DISCO Chicken (DISCO)

כמה שווה DISCO Chicken (DISCO) היום?
החי DISCOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DISCO ל USD?
המחיר הנוכחי של DISCO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DISCO Chicken?
שווי השוק של DISCO הוא $ 16.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DISCO?
ההיצע במחזור של DISCO הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DISCO?
‏‏DISCO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00211762 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DISCO?
DISCO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DISCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DISCO הוא -- USD.
האם DISCO יעלה השנה?
DISCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DISCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:21:13 (UTC+8)

