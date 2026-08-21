DisclaimerCoin מחיר היום

מחיר DisclaimerCoin (DONT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DONT ל USD הוא $ 0 לכל DONT.

DisclaimerCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 269,780, עם היצע במחזור של 149.11B DONT. ב‑24 השעות האחרונות, DONT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DONT נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו +9.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DisclaimerCoin (DONT) מידע שוק

שווי שוק $ 269.78K$ 269.78K $ 269.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 721.25K$ 721.25K $ 721.25K אספקת מחזור 149.11B 149.11B 149.11B אספקה כוללת 398,634,549,455.8995 398,634,549,455.8995 398,634,549,455.8995

שווי השוק הנוכחי של DisclaimerCoin הוא $ 269.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONT הוא 149.11B, עם היצע כולל של 398634549455.8995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 721.25K.