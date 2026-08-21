Director Lucien מחיר היום

מחיר Director Lucien (LUCIEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUCIEN ל USD הוא $ 0 לכל LUCIEN.

Director Lucien כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,930, עם היצע במחזור של 500.00M LUCIEN. ב‑24 השעות האחרונות, LUCIEN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00350859, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LUCIEN נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 142.14.

Director Lucien (LUCIEN) מידע שוק

שווי שוק $ 80.93K$ 80.93K $ 80.93K נפח (24 שעות) $ 142.14$ 142.14 $ 142.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.86K$ 161.86K $ 161.86K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Director Lucien הוא $ 80.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 142.14. ההיצע במחזור של LUCIEN הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.86K.