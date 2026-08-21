Dino Tycoon מחיר היום

מחיר Dino Tycoon (TYCOON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TYCOON ל USD הוא $ 0 לכל TYCOON.

Dino Tycoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 75,655, עם היצע במחזור של 217.50M TYCOON. ב‑24 השעות האחרונות, TYCOON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.069687, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TYCOON נע ב +1.79% בשעה האחרונה ו +10.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.83K.

Dino Tycoon (TYCOON) מידע שוק

שווי שוק $ 75.66K$ 75.66K $ 75.66K נפח (24 שעות) $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.84K$ 347.84K $ 347.84K אספקת מחזור 217.50M 217.50M 217.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dino Tycoon הוא $ 75.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.83K. ההיצע במחזור של TYCOON הוא 217.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.84K.