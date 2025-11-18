Dino Dragon מחיר היום

מחיר Dino Dragon (DINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001005, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DINO ל USD הוא $ 0.00001005 לכל DINO.

Dino Dragon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,048.92, עם היצע במחזור של 1000.00M DINO. ב‑24 השעות האחרונות, DINO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00156244, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000099.

ביצועים לטווח קצר, DINO נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dino Dragon (DINO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Dino Dragon הוא $ 10.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DINO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.05K.