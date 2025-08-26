עוד על AMC.D

Dinari AMC סֵמֶל

Dinari AMC מחיר (AMC.D)

לא רשום

1 AMC.D ל USDמחיר חי:

$0.00000000000307
$0.00000000000307$0.00000000000307
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dinari AMC (AMC.D) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:53 (UTC+8)

Dinari AMC (AMC.D) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dinari AMC (AMC.D) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMC.D נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMC.Dהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMC.D השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dinari AMC (AMC.D) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

18.0
18.0 18.0

שווי השוק הנוכחי של Dinari AMC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AMC.D הוא 0.00, עם היצע כולל של 18.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Dinari AMC (AMC.D) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dinari AMCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDinari AMC ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDinari AMC ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dinari AMCל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 0+1.66%
90 ימים$ 0--

מה זהDinari AMC (AMC.D)

The Dinari dShare token for AMC Entertainment Holdings Inc (Dinari AMC) is a 1:1 backed token representing shares of AMC. AMC.d allows users to gain exposure to AMC Entertainment Holdings Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each AMC.d token is fully backed by a corresponding number of AMC Entertainment Holdings Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of AMC shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dinari AMC (AMC.D) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dinari AMCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dinari AMC (AMC.D) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dinari AMC (AMC.D) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dinari AMC.

בדוק את Dinari AMC תחזית המחיר עכשיו‏!

הבנת הטוקנומיקה של Dinari AMC (AMC.D) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMC.D הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dinari AMC (AMC.D)

כמה שווה Dinari AMC (AMC.D) היום?
החי AMC.Dהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMC.D ל USD?
המחיר הנוכחי של AMC.D ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dinari AMC?
שווי השוק של AMC.D הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMC.D?
ההיצע במחזור של AMC.D הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMC.D?
‏‏AMC.D השיג מחיר שיא (ATH) של 5.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMC.D?
AMC.D ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AMC.D?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMC.D הוא $ 0.00 USD.
האם AMC.D יעלה השנה?
AMC.D ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMC.D תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:53 (UTC+8)

Dinari AMC (AMC.D) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.