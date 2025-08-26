Diminutive Coin (DIMI) מידע על מחיר (USD)

Diminutive Coin (DIMI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.58. במהלך 24 השעות האחרונות, DIMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 42.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102606.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Diminutive Coin (DIMI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Diminutive Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.26. ההיצע במחזור של DIMI הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.