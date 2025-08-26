Dimecoin (DIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -8.49% שינוי מחיר (7D) -8.49%

Dimecoin (DIME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dimecoin (DIME) מידע שוק

שווי שוק $ 374.71K$ 374.71K $ 374.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 374.71K$ 374.71K $ 374.71K אספקת מחזור 585.80B 585.80B 585.80B אספקה כוללת 585,796,924,484.2263 585,796,924,484.2263 585,796,924,484.2263

שווי השוק הנוכחי של Dimecoin הוא $ 374.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIME הוא 585.80B, עם היצע כולל של 585796924484.2263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 374.71K.