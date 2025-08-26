Dilly (DILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0054583$ 0.0054583 $ 0.0054583 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.70% שינוי מחיר (7D) -1.72% שינוי מחיר (7D) -1.72%

Dilly (DILLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0054583, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DILLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dilly (DILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 998,997,249.97 998,997,249.97 998,997,249.97

שווי השוק הנוכחי של Dilly הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.22. ההיצע במחזור של DILLY הוא 0.00, עם היצע כולל של 998997249.97. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.12K.