Dignity Gold סֵמֶל

Dignity Gold מחיר (DIGAU)

לא רשום

1 DIGAU ל USDמחיר חי:

$5.54
$5.54$5.54
-0.10%1D
mexc
USD
Dignity Gold (DIGAU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:19 (UTC+8)

Dignity Gold (DIGAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5.52
$ 5.52$ 5.52
24 שעות נמוך
$ 5.57
$ 5.57$ 5.57
גבוה 24 שעות

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 5.57
$ 5.57$ 5.57

$ 6.22
$ 6.22$ 6.22

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

+0.05%

+0.07%

+1.14%

+1.14%

Dignity Gold (DIGAU) המחיר בזמן אמת של הוא $5.55. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.52 לבין שיא של $ 5.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGAU השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dignity Gold (DIGAU) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 266.38K
$ 266.38K$ 266.38K

$ 16.65B
$ 16.65B$ 16.65B

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dignity Gold הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 266.38K. ההיצע במחזור של DIGAU הוא 0.00, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.65B.

Dignity Gold (DIGAU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dignity Goldל USDהיה $ +0.00386898.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDignity Gold ל USDהיה . $ +0.0587289900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDignity Gold ל USDהיה $ +0.1665460650.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dignity Goldל USDהיה $ +0.114385782247732.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00386898+0.07%
30 ימים$ +0.0587289900+1.06%
60 ימים$ +0.1665460650+3.00%
90 ימים$ +0.114385782247732+2.10%

מה זהDignity Gold (DIGAU)

DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset

Dignity Gold (DIGAU) משאב

Dignity Goldתחזית מחיר (USD)

DIGAU למטבעות מקומיים

Dignity Gold (DIGAU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dignity Gold (DIGAU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIGAU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dignity Gold (DIGAU)

כמה שווה Dignity Gold (DIGAU) היום?
החי DIGAUהמחיר ב USD הוא 5.55 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIGAU ל USD?
המחיר הנוכחי של DIGAU ל USD הוא $ 5.55. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dignity Gold?
שווי השוק של DIGAU הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIGAU?
ההיצע במחזור של DIGAU הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIGAU?
‏‏DIGAU השיג מחיר שיא (ATH) של 6.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIGAU?
DIGAU ‏‏רשם מחירATL של 2.13 USD.
מהו נפח המסחר של DIGAU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIGAU הוא $ 266.38K USD.
האם DIGAU יעלה השנה?
DIGAU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIGAU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:19 (UTC+8)

Dignity Gold (DIGAU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

