Dignity Gold (DIGAU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.52 $ 5.52 $ 5.52 24 שעות נמוך $ 5.57 $ 5.57 $ 5.57 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.52$ 5.52 $ 5.52 גבוה 24 שעות $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 שיא כל הזמנים $ 6.22$ 6.22 $ 6.22 המחיר הנמוך ביותר $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +1.14% שינוי מחיר (7D) +1.14%

Dignity Gold (DIGAU) המחיר בזמן אמת של הוא $5.55. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGAU נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.52 לבין שיא של $ 5.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGAUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGAU השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dignity Gold (DIGAU) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 266.38K$ 266.38K $ 266.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.65B$ 16.65B $ 16.65B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dignity Gold הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 266.38K. ההיצע במחזור של DIGAU הוא 0.00, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.65B.