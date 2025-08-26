DIGIVERSE (DIGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01050412$ 0.01050412 $ 0.01050412 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.16% שינוי מחיר (7D) +7.16%

DIGIVERSE (DIGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01485494. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01050412.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIGIVERSE (DIGI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DIGIVERSE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.52. ההיצע במחזור של DIGI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.