עוד על DIGI

DIGI מידע על מחיר

DIGI מסמך לבן

DIGI אתר רשמי

DIGI טוקניומיקה

DIGI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DIGIVERSE סֵמֶל

DIGIVERSE מחיר (DIGI)

לא רשום

1 DIGI ל USDמחיר חי:

$0.01485494
$0.01485494$0.01485494
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DIGIVERSE (DIGI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:13 (UTC+8)

DIGIVERSE (DIGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.01050412
$ 0.01050412$ 0.01050412

--

--

+7.16%

+7.16%

DIGIVERSE (DIGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01485494. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01050412.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIGIVERSE (DIGI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DIGIVERSE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.52. ההיצע במחזור של DIGI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.

DIGIVERSE (DIGI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DIGIVERSEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGIVERSE ל USDהיה . $ +0.0012496034.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGIVERSE ל USDהיה $ +0.0052624887.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DIGIVERSEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0012496034+8.41%
60 ימים$ +0.0052624887+35.43%
90 ימים$ 0--

מה זהDIGIVERSE (DIGI)

Digiverse is the world's first and only digital metaverse that creates the perception of virtual reality. It is the single most successful and patented example of instantiating Metaverse environments. Digiverse is an innovative blockchain project that merges virtual and real world, implementing it into the physical world securely and expeditiously. It is not just a concept; it's a reality, occupying 5000 square meters in the Land of Legends and commended by world-renowned figures after their visits. At its core, Digiverse is composed of several main components, including a Metaverse, Digital Identity, Crypto Exchange (Centralised), and DigiTravel. It complements these main components with supporting features such as an NFT Marketplace, Digital NFT Auctions, a Project Incubator, Launchpad, Staking capabilities and a Decentralized Crypto Exchange (DEX). Digiverse's Metaverse is a platform that provides immersive experiences to people through diverse regions, each with unique stories and scenarios. It allows individuals to engage with digital art using all of their senses. Its Digital Identity offers a secure and trustworthy system for digital interactions. The in-built Crypto Exchange provides a venue for swift and safe digital asset trading. DigiTravel integrates traveling experiences within the Metaverse, creating a new realm of tourism. In addition to these, Digiverse develops software products with cutting-edge technologies such as AR, VR, hologram technology, and crypto asset exchange platforms, maintaining company's values like continuous innovation, excellence, and ethical business practices. In short, Digiverse aims to advance the blockchain technology by integrating real-world and virtual phenomena, driven by a commitment to technological innovation, customer satisfaction, and enduring business relationships.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DIGIVERSE (DIGI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DIGIVERSEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DIGIVERSE (DIGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DIGIVERSE (DIGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DIGIVERSE.

בדוק את DIGIVERSE תחזית המחיר עכשיו‏!

DIGI למטבעות מקומיים

DIGIVERSE (DIGI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DIGIVERSE (DIGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DIGIVERSE (DIGI)

כמה שווה DIGIVERSE (DIGI) היום?
החי DIGIהמחיר ב USD הוא 0.01485494 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIGI ל USD?
המחיר הנוכחי של DIGI ל USD הוא $ 0.01485494. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DIGIVERSE?
שווי השוק של DIGI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIGI?
ההיצע במחזור של DIGI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIGI?
‏‏DIGI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIGI?
DIGI ‏‏רשם מחירATL של 0.01050412 USD.
מהו נפח המסחר של DIGI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIGI הוא $ 2.52 USD.
האם DIGI יעלה השנה?
DIGI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIGI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:17:13 (UTC+8)

DIGIVERSE (DIGI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.