Digital TreaZure (Z) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00126611$ 0.00126611 $ 0.00126611 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Digital TreaZure (Z) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, Z נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Zהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126611, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, Z השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digital TreaZure (Z) מידע שוק

שווי שוק $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K אספקת מחזור 749.97M 749.97M 749.97M אספקה כוללת 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786

שווי השוק הנוכחי של Digital TreaZure הוא $ 13.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Z הוא 749.97M, עם היצע כולל של 749967055.7618786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.55K.