Digital Oil Memecoin מחיר היום

מחיר Digital Oil Memecoin (OIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008806, עם שינוי של 11.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OIL ל USD הוא $ 0.00008806 לכל OIL.

Digital Oil Memecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,900, עם היצע במחזור של 998.28M OIL. ב‑24 השעות האחרונות, OIL סחר בין $ 0.0000773 (נמוך) ל $ 0.00010081 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00353663, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000773.

ביצועים לטווח קצר, OIL נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו -18.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Digital Oil Memecoin (OIL) מידע שוק

שווי שוק $ 87.90K$ 87.90K $ 87.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.90K$ 87.90K $ 87.90K אספקת מחזור 998.28M 998.28M 998.28M אספקה כוללת 998,279,596.340916 998,279,596.340916 998,279,596.340916

שווי השוק הנוכחי של Digital Oil Memecoin הוא $ 87.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OIL הוא 998.28M, עם היצע כולל של 998279596.340916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.90K.