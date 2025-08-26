Digital Fitness (DEFIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.072174 $ 0.072174 $ 0.072174 24 שעות נמוך $ 0.079816 $ 0.079816 $ 0.079816 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.072174$ 0.072174 $ 0.072174 גבוה 24 שעות $ 0.079816$ 0.079816 $ 0.079816 שיא כל הזמנים $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0138919$ 0.0138919 $ 0.0138919 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -8.70% שינוי מחיר (7D) -2.97% שינוי מחיר (7D) -2.97%

Digital Fitness (DEFIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072206. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072174 לבין שיא של $ 0.079816, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0138919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFIT השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M אספקת מחזור 31.37M 31.37M 31.37M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Digital Fitness הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEFIT הוא 31.37M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.61M.