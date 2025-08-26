עוד על DEFIT

Digital Fitness סֵמֶל

Digital Fitness מחיר (DEFIT)

1 DEFIT ל USDמחיר חי:

$0.072212
$0.072212
-8.70%1D
Digital Fitness (DEFIT) טבלת מחירים חיה
Digital Fitness (DEFIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.072174
$ 0.072174
24 שעות נמוך
$ 0.079816
$ 0.079816
גבוה 24 שעות

$ 0.072174
$ 0.072174

$ 0.079816
$ 0.079816

$ 1.28
$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919

+0.04%

-8.70%

-2.97%

-2.97%

Digital Fitness (DEFIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072206. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.072174 לבין שיא של $ 0.079816, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0138919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFIT השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) מידע שוק

$ 2.27M
$ 2.27M

--
--

$ 3.61M
$ 3.61M

31.37M
31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Digital Fitness הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEFIT הוא 31.37M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.61M.

Digital Fitness (DEFIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Digital Fitnessל USDהיה $ -0.0068848645398812.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDigital Fitness ל USDהיה . $ -0.0002940228.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDigital Fitness ל USDהיה $ +0.0102464574.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Digital Fitnessל USDהיה $ +0.00079717694966993.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0068848645398812-8.70%
30 ימים$ -0.0002940228-0.40%
60 ימים$ +0.0102464574+14.19%
90 ימים$ +0.00079717694966993+1.12%

מה זהDigital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Digital Fitness (DEFIT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Digital Fitnessתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Digital Fitness (DEFIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Digital Fitness (DEFIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Digital Fitness.

בדוק את Digital Fitness תחזית המחיר עכשיו‏!

DEFIT למטבעות מקומיים

Digital Fitness (DEFIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Digital Fitness (DEFIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEFIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Digital Fitness (DEFIT)

כמה שווה Digital Fitness (DEFIT) היום?
החי DEFITהמחיר ב USD הוא 0.072206 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEFIT ל USD?
המחיר הנוכחי של DEFIT ל USD הוא $ 0.072206. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Digital Fitness?
שווי השוק של DEFIT הוא $ 2.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEFIT?
ההיצע במחזור של DEFIT הוא 31.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEFIT?
‏‏DEFIT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.28 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEFIT?
DEFIT ‏‏רשם מחירATL של 0.0138919 USD.
מהו נפח המסחר של DEFIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEFIT הוא -- USD.
האם DEFIT יעלה השנה?
DEFIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEFIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.