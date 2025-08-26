Digital Bank of Africa (DBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 34.76$ 34.76 $ 34.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -5.66%

Digital Bank of Africa (DBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00985033. במהלך 24 השעות האחרונות, DBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DBA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digital Bank of Africa (DBA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 975.18K$ 975.18K $ 975.18K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 98,999,399.0 98,999,399.0 98,999,399.0

שווי השוק הנוכחי של Digital Bank of Africa הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.61. ההיצע במחזור של DBA הוא 0.00, עם היצע כולל של 98999399.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.18K.