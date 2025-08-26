DigiMetaverse (DGMV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00449028 24 שעות נמוך $ 0.00449028 גבוה 24 שעות $ 0.00449028 שיא כל הזמנים $ 0.409349 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -7.15%

DigiMetaverse (DGMV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00449028. במהלך 24 השעות האחרונות, DGMV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00449028 לבין שיא של $ 0.00449028, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGMVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.409349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGMV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DigiMetaverse (DGMV) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 377.17 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.49M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DigiMetaverse הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 377.17. ההיצע במחזור של DGMV הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.49M.