DIGIKA (DGK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.150327$ 0.150327 $ 0.150327 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00699945$ 0.00699945 $ 0.00699945 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

DIGIKA (DGK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01500369. במהלך 24 השעות האחרונות, DGK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.150327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00699945.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIGIKA (DGK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.97$ 0.97 $ 0.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DIGIKA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.97. ההיצע במחזור של DGK הוא 0.00, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.