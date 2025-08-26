DigiHealth (DGH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00096595 $ 0.00096595 $ 0.00096595 24 שעות נמוך $ 0.0014804 $ 0.0014804 $ 0.0014804 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00096595$ 0.00096595 $ 0.00096595 גבוה 24 שעות $ 0.0014804$ 0.0014804 $ 0.0014804 שיא כל הזמנים $ 0.00189555$ 0.00189555 $ 0.00189555 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007408$ 0.00007408 $ 0.00007408 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.25% שינוי מחיר (1D) -2.16% שינוי מחיר (7D) +164.34% שינוי מחיר (7D) +164.34%

DigiHealth (DGH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00135462. במהלך 24 השעות האחרונות, DGH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00096595 לבין שיא של $ 0.0014804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007408.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGH השתנה ב +1.25% במהלך השעה האחרונה, -2.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+164.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DigiHealth (DGH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DigiHealth הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.