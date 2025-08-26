DigiFinex (DFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01234091 גבוה 24 שעות $ 0.01307806 שיא כל הזמנים $ 0.896405 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00556486 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -8.32%

DigiFinex (DFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01255969. במהלך 24 השעות האחרונות, DFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01234091 לבין שיא של $ 0.01307806, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.896405, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00556486.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFT השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DigiFinex (DFT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 407.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.38M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DigiFinex הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 407.92K. ההיצע במחזור של DFT הוא 0.00, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.38M.