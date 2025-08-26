עוד על DIGGAI

DIGGER AI סֵמֶל

DIGGER AI מחיר (DIGGAI)

לא רשום

1 DIGGAI ל USDמחיר חי:

--
----
-6.30%1D
mexc
USD
DIGGER AI (DIGGAI) טבלת מחירים חיה
DIGGER AI (DIGGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.36%

+10.16%

+10.16%

DIGGER AI (DIGGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGGAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIGGER AI (DIGGAI) מידע שוק

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

--
----

$ 10.21K
$ 10.21K$ 10.21K

999.48M
999.48M 999.48M

999,483,359.979037
999,483,359.979037 999,483,359.979037

שווי השוק הנוכחי של DIGGER AI הוא $ 10.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIGGAI הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999483359.979037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.21K.

DIGGER AI (DIGGAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DIGGER AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGGER AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGGER AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DIGGER AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.36%
30 ימים$ 0+5.51%
60 ימים$ 0+33.20%
90 ימים$ 0--

מה זהDIGGER AI (DIGGAI)

DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.

DIGGER AI (DIGGAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DIGGER AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DIGGER AI (DIGGAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DIGGER AI (DIGGAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DIGGER AI.

בדוק את DIGGER AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DIGGAI למטבעות מקומיים

DIGGER AI (DIGGAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DIGGER AI (DIGGAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIGGAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DIGGER AI (DIGGAI)

כמה שווה DIGGER AI (DIGGAI) היום?
החי DIGGAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIGGAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DIGGAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DIGGER AI?
שווי השוק של DIGGAI הוא $ 10.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIGGAI?
ההיצע במחזור של DIGGAI הוא 999.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIGGAI?
‏‏DIGGAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIGGAI?
DIGGAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DIGGAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIGGAI הוא -- USD.
האם DIGGAI יעלה השנה?
DIGGAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIGGAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DIGGER AI (DIGGAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

