DIGGER AI מחיר (DIGGAI)
--
-6.36%
+10.16%
+10.16%
DIGGER AI (DIGGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGGAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DIGGER AI הוא $ 10.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIGGAI הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999483359.979037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.21K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DIGGER AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGGER AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIGGER AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DIGGER AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.36%
|30 ימים
|$ 0
|+5.51%
|60 ימים
|$ 0
|+33.20%
|90 ימים
|$ 0
|--
DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.
