DIGGER AI (DIGGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.36% שינוי מחיר (7D) +10.16%

DIGGER AI (DIGGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGGAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIGGER AI (DIGGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.21K אספקת מחזור 999.48M אספקה כוללת 999,483,359.979037

שווי השוק הנוכחי של DIGGER AI הוא $ 10.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIGGAI הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999483359.979037. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.21K.