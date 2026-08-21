Diarrheacoin מחיר היום

מחיר Diarrheacoin (DIARRHEA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIARRHEA ל USD הוא $ 0 לכל DIARRHEA.

Diarrheacoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,590.67, עם היצע במחזור של 999.11M DIARRHEA. ב‑24 השעות האחרונות, DIARRHEA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DIARRHEA נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +29.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Diarrheacoin (DIARRHEA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K אספקת מחזור 999.11M 999.11M 999.11M אספקה כוללת 999,112,497.026194 999,112,497.026194 999,112,497.026194

שווי השוק הנוכחי של Diarrheacoin הוא $ 12.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIARRHEA הוא 999.11M, עם היצע כולל של 999112497.026194. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59K.