DiamondShell (DSHELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01350254$ 0.01350254 $ 0.01350254 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

DiamondShell (DSHELL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01794758. במהלך 24 השעות האחרונות, DSHELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSHELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01350254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSHELL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DiamondShell (DSHELL) מידע שוק

שווי שוק $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.95K$ 17.95K $ 17.95K אספקת מחזור 550.00K 550.00K 550.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DiamondShell הוא $ 9.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSHELL הוא 550.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.95K.