DIAMOND The Cat Coin (DMTC) מידע על מחיר (USD)

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01973356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMTC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של DIAMOND The Cat Coin הוא $ 6.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMTC הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881182.2436262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82K.