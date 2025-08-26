עוד על DMTC

DIAMOND The Cat Coin סֵמֶל

DIAMOND The Cat Coin מחיר (DMTC)

1 DMTC ל USDמחיר חי:

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:53:59 (UTC+8)

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) מידע על מחיר (USD)

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DMTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01973356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMTC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של DIAMOND The Cat Coin הוא $ 6.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMTC הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999881182.2436262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82K.

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DIAMOND The Cat Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIAMOND The Cat Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDIAMOND The Cat Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DIAMOND The Cat Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.68%
60 ימים$ 0-28.87%
90 ימים$ 0--

מה זהDIAMOND The Cat Coin (DMTC)

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) משאב

DIAMOND The Cat Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DIAMOND The Cat Coin (DMTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DIAMOND The Cat Coin (DMTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DIAMOND The Cat Coin.

בדוק את DIAMOND The Cat Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

DMTC למטבעות מקומיים

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DIAMOND The Cat Coin (DMTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

כמה שווה DIAMOND The Cat Coin (DMTC) היום?
החי DMTCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMTC ל USD?
המחיר הנוכחי של DMTC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DIAMOND The Cat Coin?
שווי השוק של DMTC הוא $ 6.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMTC?
ההיצע במחזור של DMTC הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMTC?
‏‏DMTC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01973356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMTC?
DMTC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DMTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMTC הוא -- USD.
האם DMTC יעלה השנה?
DMTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.