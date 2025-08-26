DGI Game (DGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.079182$ 0.079182 $ 0.079182 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

DGI Game (DGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00148788. במהלך 24 השעות האחרונות, DGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.079182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DGI Game (DGI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 957.59M 957.59M 957.59M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DGI Game הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGI הוא 957.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.