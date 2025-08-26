DFX Finance מחיר (DFX)
DFX Finance (DFX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03572149. במהלך 24 השעות האחרונות, DFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02911897 לבין שיא של $ 0.04308246, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102644.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFX השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, +8.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+81.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DFX Finance הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFX הוא 43.58M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.58M.
במהלך היום, השינוי במחיר של DFX Financeל USDהיה $ +0.00270301.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDFX Finance ל USDהיה . $ +0.2100127980.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDFX Finance ל USDהיה $ +0.3465251976.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DFX Financeל USDהיה $ +0.027561101678635094.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00270301
|+8.19%
|30 ימים
|$ +0.2100127980
|+587.92%
|60 ימים
|$ +0.3465251976
|+970.07%
|90 ימים
|$ +0.027561101678635094
|+337.74%
DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
