dextoro (DTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00895442 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.84% שינוי מחיר (1D) -18.43% שינוי מחיר (7D) -1.68%

dextoro (DTR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00895442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTR השתנה ב -0.84% במהלך השעה האחרונה, -18.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dextoro (DTR) מידע שוק

שווי שוק $ 333.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 333.02K אספקת מחזור 998.12M אספקה כוללת 998,120,341.3424296

שווי השוק הנוכחי של dextoro הוא $ 333.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTR הוא 998.12M, עם היצע כולל של 998120341.3424296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.02K.