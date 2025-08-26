Dexsport (DESU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01066863 $ 0.01066863 $ 0.01066863 24 שעות נמוך $ 0.0116086 $ 0.0116086 $ 0.0116086 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01066863$ 0.01066863 $ 0.01066863 גבוה 24 שעות $ 0.0116086$ 0.0116086 $ 0.0116086 שיא כל הזמנים $ 0.349288$ 0.349288 $ 0.349288 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +7.72% שינוי מחיר (7D) +7.26% שינוי מחיר (7D) +7.26%

Dexsport (DESU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01149273. במהלך 24 השעות האחרונות, DESU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01066863 לבין שיא של $ 0.0116086, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.349288, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESU השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dexsport (DESU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M אספקת מחזור 195.63M 195.63M 195.63M אספקה כוללת 725,000,000.5526 725,000,000.5526 725,000,000.5526

שווי השוק הנוכחי של Dexsport הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESU הוא 195.63M, עם היצע כולל של 725000000.5526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.