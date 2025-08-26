dexSHARE (DEXSHARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02775488 $ 0.02775488 $ 0.02775488 24 שעות נמוך $ 0.02872086 $ 0.02872086 $ 0.02872086 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02775488$ 0.02775488 $ 0.02775488 גבוה 24 שעות $ 0.02872086$ 0.02872086 $ 0.02872086 שיא כל הזמנים $ 414.96$ 414.96 $ 414.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00209527$ 0.00209527 $ 0.00209527 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -2.54% שינוי מחיר (7D) -1.01% שינוי מחיר (7D) -1.01%

dexSHARE (DEXSHARE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02786653. במהלך 24 השעות האחרונות, DEXSHARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02775488 לבין שיא של $ 0.02872086, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEXSHAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 414.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00209527.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEXSHARE השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dexSHARE (DEXSHARE) מידע שוק

שווי שוק $ 546.39$ 546.39 $ 546.39 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K אספקת מחזור 19.61K 19.61K 19.61K אספקה כוללת 67,155.0 67,155.0 67,155.0

שווי השוק הנוכחי של dexSHARE הוא $ 546.39, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEXSHARE הוא 19.61K, עם היצע כולל של 67155.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87K.