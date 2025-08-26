DexQuark (QRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00107475$ 0.00107475 $ 0.00107475 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

DexQuark (QRK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QRK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DexQuark (QRK) מידע שוק

שווי שוק $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K אספקת מחזור 895.67M 895.67M 895.67M אספקה כוללת 895,665,718.711256 895,665,718.711256 895,665,718.711256

שווי השוק הנוכחי של DexQuark הוא $ 11.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QRK הוא 895.67M, עם היצע כולל של 895665718.711256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.36K.