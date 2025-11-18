Dex Trending Fund 6900 מחיר היום

מחיר Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DTF6900 ל USD הוא -- לכל DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,107.79, עם היצע במחזור של 815.86M DTF6900. ב‑24 השעות האחרונות, DTF6900 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00127758, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DTF6900 נע ב -- בשעה האחרונה ו -25.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) מידע שוק

שווי שוק $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K אספקת מחזור 815.86M 815.86M 815.86M אספקה כוללת 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

