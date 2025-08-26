עוד על DAW

Devs are working סֵמֶל

Devs are working מחיר (DAW)

לא רשום

1 DAW ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
USD
Devs are working (DAW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:50 (UTC+8)

Devs are working (DAW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110444
$ 0.00110444$ 0.00110444

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.50%

-52.79%

-52.79%

Devs are working (DAW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00110444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAW השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-52.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Devs are working (DAW) מידע שוק

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

969.28M
969.28M 969.28M

969,278,536.542894
969,278,536.542894 969,278,536.542894

שווי השוק הנוכחי של Devs are working הוא $ 9.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAW הוא 969.28M, עם היצע כולל של 969278536.542894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.89K.

Devs are working (DAW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Devs are workingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDevs are working ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDevs are working ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Devs are workingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.50%
30 ימים$ 0-98.51%
60 ימים$ 0-98.63%
90 ימים$ 0--

מה זהDevs are working (DAW)

DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Devs are working (DAW) משאב

האתר הרשמי

Devs are workingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Devs are working (DAW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Devs are working (DAW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Devs are working.

בדוק את Devs are working תחזית המחיר עכשיו‏!

DAW למטבעות מקומיים

Devs are working (DAW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Devs are working (DAW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Devs are working (DAW)

כמה שווה Devs are working (DAW) היום?
החי DAWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAW ל USD?
המחיר הנוכחי של DAW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Devs are working?
שווי השוק של DAW הוא $ 9.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAW?
ההיצע במחזור של DAW הוא 969.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAW?
‏‏DAW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00110444 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAW?
DAW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAW הוא -- USD.
האם DAW יעלה השנה?
DAW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:33:50 (UTC+8)

Devs are working (DAW) עדכונים חשובים מהתעשייה

